رهاب كورونا يسيطر على هيفاء وهبي

2020/03/23 | 07:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سيطر الخوف من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، على الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، خلال تهنئتها لوالدتها بعيد الأم.وشاركت هيفاء وهبي، عبر حسابها على “تويتر”، السبت، صورة مرسومة لإبنة تهدي باقة ورد ورسالة تهنئة إلى والدتها بواسطة جذع شجرة، وذلك خوفا من انتقال عدوى “كورونا” لها، بينما ظهرت كلاهما وهما مترديتان كمامات طبية.وغردت […]

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