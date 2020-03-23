صادرات ايران للعراق عبر قصر شيرين بلغت نحو 1.8 مليار دولار

2020/03/23 | 07:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حاكم مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي ايران بان صادرات السلع الايرانية غير النفطية الى العراق عبر معبري برويزخان وخسروي بلغت اكثر من مليار...

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