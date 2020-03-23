حالة جوية جديدة تتربص بالعراق.. تعرف على آثارها وموعد انطلاقها

2020/03/23 | 07:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشير خرائط الطقس، إلى تراكم السحب منذ يوم غد الثلاثاء في غرب البلاد، لإعلان بداية حالة جوية جديدة تتعمق تدريجيا يوم الخميس، مصحوبة بأمطار متفاوتة.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في تدوينة رصدتها “يس عراق”، أن “يوم الاثنين ونهار الثلاثاء تستقر الرياح شمالية غربية وتظهر بعض السحب في الاجواء تزداد مساء […]

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