بيريطانيا تتبع ستراتيجية “استهداف الأكثر ضعفًا”.. 1.5 مليون شخص مجبر على البقاء في المنزل لـ3 أشهر

2020/03/23 | 07:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أوصت الحكومة البريطانية رسميا 1.5 مليون شخص تعتبرهم الأكثر ضعفا أمام فيروس كورونا المستجد بالبقاء في البيت مدة 12 أسبوعا، مهددة باتخاذ إجراءات أشد حال عدم الاستجابة لذلك.وقال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، بوريس جونسون: “اليوم علينا اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الأشخاص الأكثر عرضة من […]

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