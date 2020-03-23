مريم نجمه - أعياد آذار .. رؤوس أقلام ؟

2020/03/23 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه خصب الأعياد في آذار ..رؤوس أقلام ؟ أعياد آذار, خفّفت أحزان الكورونا , حاصرت الوباء الفيروسي لأيام ..عيد المعلم , يوم المرأة العالمي ..عيد الأم والربيع وقريباً عيد الأرض نحتفل بالنوروز ونشعل الشموع والمشاعل ونغني معاً للحريةسنبقى في هذه الأرض نعطيها الفرح وألوان الربيع وجمال الإنسانية الواحدةيا من تصنّعون الموت والمجازر والخراب والأمراض , نحن نصنع الحياة نصنع الألوان......

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