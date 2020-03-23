اغلاق تام لأول مدينة باقليم كوردستان لإحتواء كورونا

2020/03/23 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأ قضاء چمچمال التابع لمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، بأغلاق الطرق المحيطة والرئيسة بالقضاء بعد تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا.وتأتي الاجراءات بعد ان دعا مدير صحة السليمانية أهالي قضاءي دربنديخان وجمجال الالتزام أكثر من أهالي جميع المناطق بالبقاء في منازلهم.وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي ان احوال الطقس التي تشهد تشكل الضباب تساهم في الاسراع بانتشار فايروس كورونا، داعيا اهالي دربنديخان وجمجال الالتزام أكثر من أهالي جميع المناطق بالبقاء في منازلهم.ويأتي القرار في وقت طالبت وزارة الصحة في إقليم كوردستان العراق بضرورة فرض الحجر الصحي على مدينة بأكملها في محافظة السليمانية لاحتواء خطر تفشي فيروس كورونا.جاء ذلك في مناشدة لوزير صحة الإقليم سامان برزنجي لسكان مدينة دربنديخان التابعة لمحافظة السليمانية.وناشد برزنجي، وفق بيان ورد لشفق نيوز، سكان دربنديخان، بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج لكي لا يعرضوا أنفسهم لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.وشدد البرزنجي على وجوب الحجر على المدينة باكملها لأنها تحولت إلى منطقة تفشي خطرة.وسجل إقليم كوردستان 10 جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ما رفع مجمل الإصابات إلى 64 بينها حالة وفاة واحدة في محافظة السليمانية، بينما تماثل 13 مريضاً بالفيروس للشفاء.

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