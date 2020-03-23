وصول طائرتين عسكريتين من روسيا إلى ايطاليا لمواجهة كورونا

2020/03/23 | 08:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة عسكرية روسية ثانية، تقل على متنها أخصائيين ومعدات مطلوبة لمكافحة فيروس كورونا وصلت إلى إيطاليا.وقالت الوزارة في بيان، “وصلت طائرة النقل العسكرية الثانية “إيل 76″ التابعة لقوات الفضاء الروسية مع مجموعة من المتخصصين العسكريين الروس ومعدات للتشخيص والتطهير، إلى قاعدة براتيكا دي ماري الجوية في […]

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