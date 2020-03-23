2020/03/23 | 08:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انضمت خطوة فكاهية جديدة، إلى عالم التهكم والسخرية والمزاح في “زمن كورونا”، فبعد العديد من الخطوات المضحكة والاجراءات التي تخفف الهلع اثناء التعامل مع اجراءات مواجهة كورونا، اطلق ناشطون حملة لجمع الاغاني التي لاتتناسب من مع زمن “كورونا”.وتدعو الأغاني المذكورة إلى المقابلات والمصافحة وتبادل القبلات والأحضان، إلا أن هذا المحتوى الغنائي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: خطوة “فكاهية” جديدة.. ناشطون يجمعون باقة أغاني لا تناسب “زمن كورونا”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: خطوة “فكاهية” جديدة.. ناشطون يجمعون باقة أغاني لا تناسب “زمن كورونا”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).