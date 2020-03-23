الأردن تؤجل عقد كافة الامتحانات للطلبة

2020/03/23 | 08:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جامعة اليرموك في الاردن زيدان كفافي أنه قد تم تأجيل عقد الامتحانات لطلبة الجامعة إلى إشعار آخر، ولن يتم عقد أية امتحانات محوسبة للطلبة عبر منظومة التعلم الإلكتروني في هذه المرحلة، وأن الجامعة ستنتظر إلى حين صدور تعليمات بطرق التقييم لهذا الفصل الدراسي من قبل المعنيين في وزارة التعليم العالي الأردني.وقال إن […]

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