ما الشيء الغريب الذي ظهر بعد استهداف القوات التركية

2020/03/23 | 08:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “فزغلياد” الروسية، إن شيئًا غريبًا ظهر بعد حادثة استهداف القوات التركية على الطريق الدولي حلب – اللاذقية (M4) من جانب مجموعة مسلحة مجهولة.وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن “الشيء الغريب، هو أن المجموعة التركية التي تعرضت لهجوم كانت في قافلة، وليست دورية، وهناك أدلة على أن دبابة ليوبارد كانت في عداد القافلة، […]

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