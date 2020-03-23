هل يقتل الصابون فيروس كورونا؟

2020/03/23 | 08:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اخترع الإنسان الصابون منذ ما يقرب من 5000 آلاف سنة، بعدما مزج الماء والصابون، الذي تحول لأقوى الأسلحة لمحاربة الأمراض المعدية، بما فيهم فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.بعد تفشي الفيروس بهذه الطريقة، ازداد الطلب على المطهرات التي تحتوي على نسبة 60 % من الكحول الإيثيلي، وهو ما أدى إلى اختفائه في بعض الدول، […]

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