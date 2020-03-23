أخطاء تساهم في انتشار كورونا

2020/03/23 | 08:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعتبر الابتعاد الاجتماعي والنظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين 20 ثانية بالماء والصابون، من أهم إجراءات الوقاية من عدوى كورونا والسيطرة على انتشاره.إلا أن هناك بعض الأخطاء الشخصية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إليك أهم هذه الأخطاء: – أن تواصل الاتصال بالأشخاص عن قرب، وخاصة كبار السن، بينما يشكل ذلك خطراً زائداً عليهم […]

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