شاهد: الكويت تحقق مع فاشنيستا شهيرة نشرت مقطع فيديو يخص “فحص كورونا” في المنزل!

2020/03/23 | 08:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أحالت السلطات الكويتية، الفنانة فوز الفهد والتي تحمل الجنسية الكويتية إلى النيابة العامةبعد ترويجها لجهاز يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19”.وأحيلت الفنانة الكويتية، فوز الفهد، إلى النيابة العامة للتحقيق معها بشأن الجهاز الذي روجت له من دون تصريح رسمي من وزارة الصحة الكويتية التأكد من صلاحيته للاستخدام البشري.[…]

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