2020/03/23 | 08:38 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. واسط تعفي مستأجري أملاك البلدية من الإيجارات وتوقف استيفاء اجور الماء والكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 08:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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