كوريا الجنوبية تسجل 64 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/23 | 08:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن في 29 شباط.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن "كوريا الجنوبية سجلت 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961.



وارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة لتصل إلى 110 حالات"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأظهر العدد الإجمالي اليومي استمرار الاتجاه النزولي لليوم الثاني عشر في حالات الإصابة الجديدة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن "257 مريضا خرجوا من المستشفيات التي كانوا قد عزلوا فيها للعلاج".

وسجلت كوريا الجنوبية حالات شفاء أكثر من حالات الإصابة في 13 آذار لأول مرة منذ تأكيد أول حالة إصابة في 20 يناير كانون الثاني.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 59 ألفا في إيطاليا و32 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.



كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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