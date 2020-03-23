هل يحق لصالح سحب التكليف من الزرفي.. خبير قانوني يوضح..

2020/03/23 | 08:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، ان نصوص الفقرات الخمسة من المادة ٧٦ تؤكد ان أمام رئيس الوزراء المكلف ٣٠ يوما لإكمال كابينته الوزارية ومنهاج...

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