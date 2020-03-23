ريال مدريد يحدد بديل راموس

2020/03/23 | 08:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عزم نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع مدافع جديد ليكون بديلا لقائده سبرجيو راموس.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي، ليكون بديلا لراموس.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يريد ضم سكرينيار، وسيصل سعر الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو، للاعب الذي يرتبط بعقد مع النيراتزوري حتى صيف 2023.ويعتبر اللاعب السلوفاكي "25 عاما"، أحد الأعمدة الأساسية في عملاق إيطاليا ولكنه لن يستمر طويلا في صفوف الفريق.

وأفادت الصحيفة، بأنه لن يكون من السهل على ريال مدريد إبرام الصفقة، لكن الأمل كبير ليكون ثنائيا قويا بجانب رافائيل فاران في السنوات المقبلة.

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