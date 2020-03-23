2020/03/23 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال سيجارته.. القبض على متهم بالقتل بعد 35 عاما من جريمته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 09:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من خلال سيجارته.. القبض على متهم بالقتل بعد 35 عاما من جريمته) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من خلال سيجارته.. القبض على متهم بالقتل بعد 35 عاما من جريمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).