2020/03/23 | 09:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفّي لواء في الجيش المصري إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أعلنت القوّات المسلّحة المصرية في بيان.وأكّد البيان أنّ اللواء أركان حرب خالد شلتوت “وافته المنية نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة المرض في البلاد”.ولم يذكر الجيش في بيانه تفاصيل أخرى.وتقوم القوّات المسلّحة منذ مطلع الشهر الجاري بعمليّات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة قائد كبير في الجيش المصري إثر إصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة قائد كبير في الجيش المصري إثر إصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).