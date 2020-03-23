الصين تعلن شفاء نحو 90% من المصابين بفيروس كورونا

2020/03/23 | 09:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت آخر إحصائيات الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين شفاء 90% من المصابين بفيروس كورونا، وبقاء وجود 5120 مصاب فقط في المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت الهيئية الحكومية إنها "تسجل انخفاضا في عدد المصابين كل يوم"، مشيرة إلى أن "من بين 81 ألفاً و93 شخصا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، شفي 72 ألفا و702 شخص وغادروا المستشفيات".

وأوضحت الهيئة أنه "دون احتساب أعداد المصابين في مقاطعة هوبي، أصيب 13 ألفا و293 شخصا بفيروس كورونا في بقية المناطق الأخرى، توفي منهم 117 شخصا، أي أن نسبة الوفيات خارج ووهان مثلت 0.88%".

وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أصيب 67 الفا و800 شخص، توفي منهم 3153 شخصا، ومثلت نسبة الوفيات في هذه المقاطعة 4.65%.

تجدر الإشارة إلى أن "السلطات الصينية لم تسجل في الأيام الأخيرة أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي".

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