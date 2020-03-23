ترامب: أمريكا ستتخذ قرارا بشأن تفشي كورونا في ختام الخطة الحالية

2020/03/23 | 09:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا في ختام فترة الخمسة عشر يوما لتحديد أي طريق ستسير فيه للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب، على حسابه في موقع "تويتر" انه "لا يمكن أن نجعل العلاج أسوأ من المشكلة نفسها".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه صادق على نشر قوات من الحرس الوطني في 3 ولايات، وهي نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا، موضحا أن "هذه العملية ستجري على حساب السلطات الفدرالية".

وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون".

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