داعش يهاجم في كركوك وقوات الأمن تجرده من

2020/03/23 | 09:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من إعلان هزيمة تنظيم داعش في العراق أواخر عام 2017، إلا أن التنظيم مازال يحتفظ بنشاط في أطراف المدن المحررة - صورة ارشيفية

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