تسجيلات مسربة تفتح النار على مشروع التأمين الصحي: هل المتقاعدون “ضحية”؟.. من هو جوزيف شباط وماعلاقته بعائلة علاوي؟

2020/03/23 | 09:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فتح رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير صباح الكناني، النار على عقد التأمين الصحي الذي اعلنت عنه هيئة التقاعد الوطنية منذ أيام، فيما نشر مقاطع فيديو تثبت تورط هيئة التقاعد بملف فساد يخص عقد التأمين، من خلال منح العقد لشركة لبنانية مشبوهة ووهمية، واستبعاد شركة التأمين العراقية.وظهر الكناني مؤخرًا في مقطع فيديو، اتهم […]

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