تجدد الاشتباكات جنوب طرابلس رغم هدنة جديدة وافق عليها طرفا النزاع

2020/03/23 | 09:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل طرفا النزاع الليبي مرة أخرى الاتهامات بخرق الهدنة التي وافقا عليها وكانت دعت إليها الأمم المتحدة وعدة دول للتفرغ إلى مواجهة خطر فيروس كورونا الجديد.واتهم المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو في بيان صحافي اليوم قوات المشير خليفة حفتر بقصف منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس “عشوائيا”، ما أدى إلى مقتل […]

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