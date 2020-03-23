التيتي الحبيب - الجفاف مناسبة الغلاء

2020/03/23 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب التهبت اسعار الحبوب والقطاني بسوق الحبوب بشارع محمد السادس بالدار البيضاء.هكذا “حطمت مادة الشعير البلدي رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ المغرب، يقول أمين التجار، ليصل سعرها إلى حدود 6 دراهم.حسب موقع “لكم”.تعود هذه الموجة من الغلاء الى الانعكاسات الاولى للجفاف وشح الامطار الفصلية لهذه السنة.لن تتوقف موجة الغلاء في هذا الحد بل ستتعداه الى مستويات اخرى لتشمل الخضراوات والفواكه وجميع مواد......

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