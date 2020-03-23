عادل سمارة - وباء كورونا ...و-شبح الشيوعية-، الدعاية والتثقيف

2020/03/23 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_سمارة هذا ما خطر لي حين تابعت كيف تصرفت الصين لمحاصرة هذا الوباء.فبناء على عدد السكان كان التخوُّف أنها ستعاني أكبر كارثة في التاريخ.عولجت الأزمة بهدوء ودون استعراضات مريضة:• استعراض هولييود المبدع في الكذب• واستعراض التخلص من البشر كما تقطيع وتذويب خاشقجي• واستعراض الكيان بأن كل البشر كائنات دنيئة وهم من معدن ذهبي، لذا يُمسكون أموال العالم.هنا يبرز الفارق بين الدعاية وا......

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