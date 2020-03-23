حميد علي زاده - جائحة فيروس كورونا تفتح مرحلة جديدة في تاريخ العالم

2020/03/23 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_علي_زاده تتحرك الأحداث بسرعة فائقة على نطاق عالمي.وقد أطلق فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) سلسلة تفاعلات تقضي على كل مظاهر الاستقرار في جميع البلدان.وصارت كل تناقضات النظام الرأسمالي تتدفق بصخب إلى السطح.فقد آلاف الأشخاص حياتهم ومن المحتمل إصابة مئات الآلاف بالعدوى.لكن ليس هناك ما يشير إلى أن الجائحة قد بلغت ذروتها.عدد المتوفين يرتفع بنسبة 20% إلى 30% كل يوم.لا يوجد لقاح في الأفق، ......

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