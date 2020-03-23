الجيش المصري يعلن وفاة اللواء خالد شلتوت بفيروس كورونا

2020/03/23 | 09:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أذاعت وسائل إعلام مصرية بيانا عاجلا مساء الأحد أعلنت فيه وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، القيادي بالجيش المصري بفيروس كورونا.وذكر البيان أن القوات المسلحة تنعى بمزيد من الحزن […]

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