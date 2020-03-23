كتائب الإمام علي تنتقد ’’تنصّل’’ الكتل السياسية عن المسؤولية وتدعو لإنهاء حالة عدم التوافق

2020/03/23 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

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كتائب الإمام علي تدعو الكتل السياسية لإنهاء حالة عدم التوافق وتنتقد ’’تنصلها’’ عن المسؤولية

بغداد اليوم - متابعة

أعلن السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راند بول، أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، في أول تأكيد رسمي أن الوباء وصل إلى الكونغرس.

وأفاد المكتب الإعلامي لبول، العضو في مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي

بغداد اليوم-بغداد

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، وضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الحجر الصحي، بعدما تم التأكد من إصابة أحد الأطباء المعالجين لها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بيان، إن المستشارة الألمان

بغداد اليوم- بغداد

رد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، على ما ورد في تقرير قطري بخصوص مواقفه، مؤكدا انه لا يمثل رأي الائتلاف الرسمي.

وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مواقفه الرسمي

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