الصين تعلن شفاء نحو 90% من المصابين بفيروس كورونا

2020/03/23 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكدت آخر إحصائيات الهيأة الحكومية لشؤون الصحة في الصين شفاء 90% من المصابين بفيروس كورونا، وبقاء ...





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