الاستخبارات تطلق نداءات ليلية توعوية ضد وباء كورونا في مناطق بغداد

2020/03/23 | 09:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وحدة العمليات النفسية التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية نداءات توعوية ضد وباء كورونا في عدة مناطق من بغداد.وقالت المديرية في بيان ، إن مفارز المكبرات العملاقة في الوحدة ٤٣ ( وحدة العمليات النفسية ) التابعة ل‍مديرية الاستخبارات العسكرية انطلقت لتوجيه نداءات ليلية توعوية وتوجيهية للوقاية من وباء كورونا المستجد في عدة مناطق من بغداد،

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