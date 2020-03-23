مدير الادارة الفنية لنادي برشلونة مصاب بفيروس كورونا

2020/03/23 | 09:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية برازيلية موخرًا إلى تعرض أحد إداريي نادي برشلونة الإسباني هو وزوجته للإصابة بفيروس كورونا المستحدث ولكنه أكد أنهما بخير.وحسبما نشر موقع «يونيفرسو أون لاين» البرازيلي فإن “أندري كوري، مدير الإدارة الفنية ببرشلونة المختص بصفقات وعمليات سوق أمريكا الجنوبية، أُصيب هو الآخر ب‍فيروس كورونا”.وأجرى كوري، الذي عمل كثيرًا خلال السنوات الماضية

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