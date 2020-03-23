2020/03/23 | 09:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ادارة مستشفى اليرموك ببغداد، الاثنين، حقيقة اغلاق المستشفى امام المراجعين.وقالت الادارة في بيان ان “الانباء التي تم تداولها حول اغلاق مستشفى اليرموك، عارية عن الصحة”.واضافت ان “ابواب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة مستشفى اليرموك تنفي غلق المستشفى وتؤكد ان ابوابها مفتوحة لاستقبال المراجعين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة مستشفى اليرموك تنفي غلق المستشفى وتؤكد ان ابوابها مفتوحة لاستقبال المراجعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).