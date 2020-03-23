بايرن ميونيخ يواجه فيروس كورونا بتدريبات جديدة

2020/03/23 | 09:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف فريق بايرن ميونيخ الألماني عن نجاح خطته في الحفاظ على لياقة لاعبيه بفضل نوع جديد من التدريبات التي فرضها الحظر الصحي على الفريق في مقاطعة بافاريا الألمانية.حيث يخضع لاعبوا الفريق لنوع من التدريبات الافتراضية أو السيبرانية، بعد فرض حالة الحجر الصحي في المقاطعة الألمانية.وأعلن بايرن ميونيخ انتقاله إلى “التدريب […]

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