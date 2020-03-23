محافظ النجف يؤكد وصول قطعات من الجيش الى المحافظة لدعم القوات الأمنية

2020/03/23 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف لؤي الياسري،امس الاحد، عن وصول قطعات من الجيش الى المحافظة لدعم القوات الأمنية.وقال الياسري في بيان تلقته وكالة صدى، إن “قطعات من الجيش العراقي وصلت لمؤازرة القطعات الأمنية المنتشرة في تطبيق خطة حظر فرض التجوال”.وأضاف أن “قيادة شرطة المحافظة من ضباط ومنتسبين قدموا اروع معاني البسالة في حفظ مدينة أمير

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