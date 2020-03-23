نائب يكشف عن مخالفات دستورية في حكومة تصريف الاعمال

2020/03/23 | 09:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب المستقل باسم خزعل، الاثنين، عن وجود مخالفات دستورية ارتكبتها حكومة تصريف الاعمال اليومية، لافتا الى ابرام الكثير من العقود خلال فترة تصريف الاعمال وهو مايتوجب ان يحاسب المسؤول […]

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