الكرعاوي يكشف حصيلة كورونا في مدينة النجف الاشرف

2020/03/23 | 09:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف في العراق، هاشم الكرعاوي، عن اخر حصيلة رسمية للاصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة....

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