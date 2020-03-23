استشهاد مقاتل بالحشد وإصابة إثنين اخرين بانفجار عبوة ناسفة في جرف النصر

2020/03/23 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد مقاتل في الحشد الشعبي وجرح اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جرف النصر شمالي بابل.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان أحد منتسبي اللواء 47 بالحشد استشهد واصيب اثنين اخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في منطقة صنيديج بجرف النصر.

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