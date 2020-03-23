ذي قار تحدد سعر الامبير بـ 3 الاف دينار لحين انتهاء ازمة كورونا

2020/03/23 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ذي قار وكالة أباذر عمر العمر , امس الاحد, بتحديد سعر الامبير الواحد من المولدات الاهلية بـ (3) الاف دينار ولحين انتهاء الازمة الحالية التي يمر بها العراق ومحافظتنا العزيزة.وقال العمر في تصريح لوكالة /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “ادارة المحافظة وجهت بتحديد سعر الامبير الواحد من المولدات الاهلية بثلاثة الاف

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