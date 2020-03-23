مقتل وإصابة 3 مقاتلين في الحشد الشعبي بجرف الصخر!

2020/03/23 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قتل وأصيب 3 مقاتلين في الحشد الشعبي، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة جرف الصخر شمال بابل.وقالت هيئة الحشد الشعبي: “ستشهاد مقاتل بالحشد وإصابة إثنين اخرين بانفجار عبوة ناسفة في جرف لنصر”.🔺#اخر_الاخبار#استشهاد مقاتل بالحشد وإصابة إثنين اخرين بانفجار عبوة ناسفة في #جرف_النصر — مديرية الإعلام – هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) March […]

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