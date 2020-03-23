قائد شرطة الديوانيةي يتوعد بإجراء صارم وينشر 8000 منتسب في المحافظة

2020/03/23 | 09:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد شرطة الديوانية العميد، حيدر حسن منخي، إزدياد اجراءات فرض حظر التجوال بمشاركة 8 الاف منتسب في المحافظة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وقال منخي في حديث متلفز […]

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