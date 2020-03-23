كارل ماركس - رأس المال: الفصل العاشر (43) - مفهوم فائض القيمة النسبي

2020/03/23 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس مفهوم فائض القيمة النسبيإن ذلك القسم من يوم العمل، الذي لا ينتج سوى معادل قيمة قوة العمل التي يدفعها رأس المال، يعد في نظرنا، حتى الآن، مقداراً ثابتاً، وهو بالفعل مقدار ثابت في ظل شروط إنتاج معينة عند مستوى معين، موروث، من التطور الاقتصادي للمجتمع.وعلاوة على وقت العمل الضروري هذا بإمكان العامل أن يعمل 2، 3، 4، 6 وإلخ ساعات.ويتوقف معدل فائض القيمة ومقدار يوم العمل على مقدار هذا التمديد.وهكذا......

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