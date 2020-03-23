طبابة الحشد الشعبي تعفر مقرات في بغداد

2020/03/23 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت فرق مكافحة فيروس كورونا،امس الاحد، بتعفير وتعقيم مقر بغداد التابع لمعاونية الطبابة التابعة للحشد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان الفرق عفرت ايضا مقر قيادة الشرطة الاتحادية الفرقة الاولى واللواء الثالث.

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