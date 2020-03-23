الفوج الأول في اللواء 52 يعفر قاطع عمليته في الطوز للوقاية من كورونا

2020/03/23 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الفوج الأول في اللواء 52 للحشد الشعبي، الاثنين، حملة تعفير وتعقيم لقاطع عملياته في قاطع طوز خورماتو للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “ضمن حملة وعي التي اطلقتها هيئة الحشد الشعبي نفذت مجموعة من المتطوعين في الفوج الأول للواء 52 حملة لتعفير وتطهير لنقاط المرابطة وأماكن تواجد

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