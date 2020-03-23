كورونا فضَحَهُم ..كوفيد-19عرَّاهُم !

2020/03/23 | 09:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج بداية أنوه الى أن المقال ذو شجون وبشقين -علمي وإنساني – فقبل أيام ضجت الصحف ووكالات الأنباء بما نشرته مجلة نيوزويك الاميركية على لسان أستاذ علم الاجتماع الاميركي […]

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