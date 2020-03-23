2020/03/23 | 09:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاثنين، عن عزف تحالفه اجراء مباحثات بين القوى الشيعية والكوردية والسنية لاختيار بديلا عن المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي.وقال الموسوي في تصريحات صحفية، إن "وفداً من القوى الشيعية المعارضة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيجري خلال اليومين المقبلين سلسلة من اللقاءات والمباحثات السياسية مع القوى الكوردية والسنية لبحث مسألة اسقاط ترشيح الزرفي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح".وأضاف أن "المباحثات ستناقش أيضا تشكيل جبهة معارضة للترشيح واختيار مرشح توافقي ومقبول لدى القوى السياسية يكون بديلا للزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة".وكشف أمس مقرب من رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، عن خوض الاخير لحوارات مع قوى كوردية وسنية وصفها بالايجابية.وكانت وسائل اعلام قد تناقلت في وقت سابق، انباء عن حوارات اجريت مع قوى كردية وسنية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة خرجت بنتائج ايجابية، بخاصة مع تحصل الزرفي لدعم متصاعد لتشكيل الحكومة.وأمام الزرفي اقل من 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لمنحها الثقة، إلا أن مهمته لن تكون يسيرة لأنه يواجه رفضاً من قوى شيعية بارزة مقربة من إيران على رأسها ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

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