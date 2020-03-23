2020/03/23 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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روحاني يرفض مساعدات واشنطن لمواجهة كورونا ويتهمها بتقييد قدرات إيران أمام الفيروس

يتبع.



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