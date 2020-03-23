تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل

2020/03/23 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اربيل

اعلنت وزار الصحة في اقليم كردستان، الاثنين (23 آذار 2020)، تسجيل 12 حالة جديدة بفايروس كورونا في ا...





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