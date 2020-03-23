مقتل وإصابة 3 منتسبين في الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في جرف الصخر

2020/03/23 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الاثنين (22 آذار 2020)، مقتل وإصابة 3 منتسبين، بانفجار عبوة ناسفة في جرف ...





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