فيروس “كورونا” … جنوداً لم يَرَوْنَها!!؟

2020/03/23 | 10:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي العلي نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم..{ثم أنزل الله سَكِينَتَهُ على رسوله وعلى المؤمنين؛ وأنزل جنوداً لم تَرَوْنَهَا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين} التوبة 26 إذا كان {قل لن […]

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